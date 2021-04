Se och hör smittskyddsläkaren sjunga för minskad smittspridning

Det är Stevie Wonders låt ”Heaven help us all” som nu spelats in på nytt.

– Det skulle kunna kallas en jämtländsk ”We are the world”-manifestation, säger körledare Per Wiklander. Vi gör det här för att ge ytterligare tyngd till budskapet som är så viktigt nu, att vi måste hjälpas åt för att minska smittspridningen (av corona) i samhället.

Läkare och väktare sjunger

Den digitala konserten framförs av Undersåkerskören med tjugo sångare och tio solister.

– Solisterna representerar olika delar av samhället. Samtliga är påverkade av – eller arbetar direkt med – Covidsmittan i sitt jobb, säger Per Wiklander.

Det handlar bland annat om en ordningsvakt, en högstadielärare, en anställd på ett särskilt boende, ett par destinationschefer och ett par läkare, varav en är smittskyddsläkaren Annika Ersson.

Inspelning med egen mobil

Deltagarna har inte träffats alls under inspelningen.

– Nej det unika är att ingen har gjort det utan alla har spelat in sin sång hemma i vardagsrummet med mobilen och sedan har jag klippt ihop det, säger Per Wiklander.

Det var i samband med sportlovet som Per Wiklander fick idén till en digital manifestation i form av körsång när det talades mycket om ökad smittspridning.

Smittskyddsläkare Annika Ersson och nio andra solister sjunger tillsammans med Undersåkerskören för att minska smittspridningen i samhället. Hör hur det låter i klippet ovan. Foto: Per Wiklander/Undersåkerskören

Sången i dess helhet kan ses på Undersåkerskörens You tube-kanal.