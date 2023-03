Inför världscupen i skidskytte i Östersund: ”Utan konstsnö hade vi fått ställa in”

Inför varje år tillverkar Östersunds kommun uppemot 60 000 kubikmeter konstsnö för att garantera tidiga spår på och kring skidstadion i Östersund. Under de kalla veckorna denna vinter har de som jobbar med snön hittills hunnit tillverka ca 50 000 kubik.

Måste utnyttja kalla dagar

Den senaste veckans blidväder med stormvindar och plusgrader har dock omöjliggjort mer snöproduktion. Men nästa vecka ser lovande ut, säger Roger Hedlund.

– Det är några dagar med riktiga kallgrader nästa vecka och det kanske är sista chansen den här vintern. Egentligen vill vi inte tillverka snö under tävlingdagarna för det yr in iskristaller som driver in i tävlingsspåren och kan ställa till det för vallarna. Men ska vi ha snö till i november så är det inte mycket att välja på.

Hör mer i klippet ovan om snöläget och vikten av att varje år tillverka stora mängder snö.