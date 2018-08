Statsvetaren: ”En tuff kamp om resurser”

Åre har varit en kommun där majoriteterna traditionellt sett har växlat. I Åre kommun finns också en konflikt som återkommer i många andra delar av landet, nämligen den mellan centrum och periferi, konstaterar Thomas Widenstjerna.

”Åre by har växt dramatiskt”

– Det är en konflikt som i grunden handlar om resurser, kamp om resurser. I det här fallet blir det Åre by och resten av Åre kommun, där Åre by har växt dramatiskt under många år och tillväxten har varit väldigt stark. Och den har på lång vägar inte varit lika stark i övriga kommunen. Det här skapar väldigt lätt motsättningar, säger statsvetare Thomas Widenstjerna.

Alla vill utveckla, men på olika sätt

– Samtliga partier säger sig vilja satsa på en utveckling av hela kommunen. Där finns en uttalad samsyn. Den frågan där det däremot finns en tydlig ideologisk skillnad mellan partierna gäller frågan om hur balansen ska hållas mellan fortsatt turismexploatering och miljöskydd.