Storskaligt asylboende upprättas i Åre

Under flyktingvågen 2015 blev det nedlagda hotellet som ligger längs E14 strax öster om Åre by ett av landets största asylboenden. Under förra veckan tecknade Migrationsverket ett avtal tillfälligt boende för personer på flykt med ett företag som är registrerat i Stockholmsområdet.

EU:s massflyktsdirektiv gäller

Avtalet gäller från 1 juni till den sista september och gäller för personer som omfattas av EU:s så kallade massflyktsdirektiv. De har rätt att bo där med helpension på obestämd tid så länge boendet är i drift.