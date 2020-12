Tågstopp i Storlien – passargerare fick gå in till byn

Det är oklart vad som har orsakat problemet men enligt Trafikverket kan vintervädret ligga bakom.

– Det kan vara så att växeln har fryst fast men det är för tidigt att säga ännu. Vi kommer att undersöka problemet närmare under dagen, säger Sofia Lindahl, presskommunikatör på Trafikverket.

När problemen uppstod under måndagskvällen fick passagerare på ett av tågbolaget Vy:s tåg gå den sista sträckan, omkring 100 meter, in till Storlien. Idag har tågföretaget satt in ersättningsbussar mellan Storlien och Enafors. Trafikverket hoppas att problemet ska vara åtgärdat tills imorgon.

– Vi hoppas att vi kan reparera växeln under dagen men det kan ta tid beroende på väderförhållandena, säger Lindahl.