Tät kontakt mellan publik och skidskyttar

Just nu arbetar man med att färdigställa läktaren på Skidstadion i Östersund. Under detta VM i Östersund kommer publiken att komma närmare skidskyttarna som blåser in mot mål. Avståndet minskar mellan läktarstegen och målgången och Skidskytteförbundets marknadschef Håkan Blidberg tipsar om att det kan vara värt att ta med sig en flagga.

– Det är nästan så man kan räcka ut en flagga till svenska åkare på väg in mot ett VM-guld, säger Håkan Blidberg, marknadschef på Skidskytteförbundet

VM i skidskytte går i Östersund 7-17 mars 2019.