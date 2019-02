Tobias Kajbring, åklagare. Foto: SVT

Ung man misstänks för människorov

En yngling, under 18 år gammal, sitter anhållen misstänkt för människorov. Han misstänks för att ha tvingat in en annan person i en bil i Östersund under torsdagen.

Åklagare Tobias Kajbring är förundersökningsledare i ärendet, men han är mycket fåordig kring detaljerna. – Det jag kan säga är att det är en yngling som är under 18 som sitter anhållen, säger han till SVT Nyheter Jämtland. Ynglingen är känd av polisen sedan tidigare. Enligt Kajbring är det två målsäganden, men huruvida båda har tvingats in i en bil vill han inte säga. Under fredagen fortsätter polisförhören. Än så länge har inget motiv till människorovet kommit fram. – Vi har väl en god bild av vad som hänt, men inte de bakomliggande faktorerna, säger Kajbring till SVT. Samtliga inblandade rör sig i samma kretsar. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!