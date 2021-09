Varmare klimat påverkar skogsbruket – allt svårare att vinteravverka

Skogsstyrelsen i Jämtland och Västernorrland driver tillsammans med Fylkesmannen i Tröndelag ett projekt som handlar om hur skogsbruket behöver anpassa sig till klimatförändringarna.

En av temadagarna som anordnats handlar just om avverkning i känslig mark med dålig bärighet. I Ekopark Galhammar utanför Svenstavik samlades under förra veckan ett 50-tal personer från olika led inom skogsbranschen för att tillsammans planera en hypotetisk avverkning, med fokus just på att undvika körskador i terrängen.

Några av deltagarna på den temadag som anordnades utanför Svenstavik. Foto: Fredrik Lundmark, SVT

– Det här är ett område med svag mark och dålig bärighet, vilket man historiskt sett har löst med att avverka när det är vinter. Men eftersom det inte går räkna med det i framtiden, så gäller det att hitta andra sätt. Det är vad den här dagen går ut på, säger Tobias Eliasson från Skogsstyrelsen.

Ekonomiska fördelar

Men det är inte bara klimatförändringarna som driver på frågan. I takt med ökad efterfrågan på skogsråvara, så ökar också kravet på ett jämnare avverkningsflöde över hela året. Branschen pratar allt mindre om sommar och vinterområden, utan går mer mot att man måste klara av alla typer av områden året runt.

– Med bättre maskiner och bättre planering inför en avverkning så går det undvika mycket problem, även i svag och känslig terräng. Man undviker inte bara skador på marken, det finns även ekonomiska fördelar. Det blir mindre slitage på maskinen, det går åt mindre bränsle och man behöver inte lägga tid och pengar på att reparera körskador efteråt. Så rätt utfört blir det billigare, säger Tobias Eliasson.

