För den del av länet som inte utgörs av fjäöllkedjan varnas för västlig vind med mycket hårda vindbyar 21-24 meter per sekund under tisdagen. Under kvällen kommer blåsandet att avta tillfälligt för att under natten mot onsdag återigen bli hårda västliga och nordvästliga vindar.

För fjällkedjan är varningen också hård vind, men i kombination med nederbörd. Enligt SMHI kommer nederbörden till att börja med i form av regn för att sedan övergå i snöfall.