Varning för översvämningsrisk i länet

Risken finns att snö och is smälter och tar sig in i huset istället för att rinna bort i dagvattenbrunnar, hängrännor och stuprö. Varningen kommer från ett av länets försäkringsbolag, som konstaterar att det kan det vara en god idé för fastighetsägare att vidta åtgärder redan nu för att minska risken.

– För att undvika översvämning bör du som husägare se till att brunnar i källaringångar och på garagenedfarter inte är igensatta av skräp eller is. Här kan du behöva hacka bort is eller rensa bort skräp. Det samma gäller stuprören, som kan vara igensatta av höstlöv, snö och is, säger Anders Dahlén, skadeförebyggare på Länsförsäkringar Jämtland i ett pressmeddelande..

Det finns också risk att vatten tränger in i husgrunden.

Genom att skotta bort snön närmast husen minskar dock risken för att smältande snö rinner in genom källarfönster och -dörrar eller kommer in via sprickor i grunden, fastslår skadeförebyggare Anders Dahlén.