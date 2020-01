Varningen gäller under söndagen, till och tidiga eftermiddagen. Under måndag morgon väntas den hårda vinden komma tillbaka. På kalfjället är det vind på 18 till 24 meter per sekund och snöfall eller snöbyar.

Väg 531 från Mittådalen till Ljungdalen är avstängd över Flatruet på grund av hårda vindar och dålig sikt, enligt Trafikverket.

På måndag eftermiddag varnar SMHI för plötslig ishalka i länet, förutom i fjälltrakten. Orsaken är regn på kalla vägar.