Forskning visar att elever som vistas mycket ute i naturen är friskare, säger Hanna Heurlin, ordförande i Naturskoleföreningen. Foto: SVT/Privat

40 lärare lär sig om friluftsliv i Jönköping

I Jönköping samlas under onsdagsmorgonen 40 lärare vid Rocksjön för att under två dagar lära sig hur man kan få in mer friluftsliv i undervisningen. Lärarna får till exempel får lära sig göra upp eld, laga mat ute och bygga vindskydd.