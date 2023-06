Det stora banarbetet som stoppade tågtrafiken under förra veckan har dragit ut på tiden. Det innebär fortsatta problem med inställda och försenade tåg enligt Trafikverket. Bland annat har alla Krösatåg som passerar Nässjö ställts in under morgonen, och man har försökt få fram ersättningssbussar Även tågtrafiken på Kust till kust-banan berörs.

Enligt Länstrafikens hemsida hoppas man få igång trafiken igen efter klockan 8, men det är ännu osäkert.

Texten uppdateras