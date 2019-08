Allt fler anmälningar om misskötta djur

Länsstyrelsen i Jönköpings län tog emot 422 anmälningar 2017, något som hade ökat till 525 året därpå och hittills under 2019 har det kommit in 331 anmälningar om djur som far illa, det rapporterar P4 Jönköping.

Ingela Björklund, djurskyddshandläggare på länsstyrelsen i Jönköping län tror att det beror på att fler är villiga att anmäla och inte att det är fler djur som vanvårdas. Vissa av anmälningarna är hämndaktioner mot grannar eller föredetta partners, något som upprör Ingela Björklund.

– Det tar tid och resurser och betyder att djur som verkligen far illa får vänta länge, säger Ingela Björklund till radion.