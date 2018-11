Arbetsförmedlingen blir mer digitala

– Många arbetssökande och arbetsgivare vill möta oss via digitala kanaler och de pekar då främst på snabbhet och enkelhet, säger Patrick Nzamba, arbetsförmedlingschef i Nässjö.

Sedan tidigare har man kunnat skriva in sig hos Arbetsförmedlingen via webben. Skillnaden nu blir att arbetssökande även kan ha sitt första planeringssamtal med en arbetsförmedlare via telefon eller videosamtal.

Den utökade servicen införs successivt i hela landet och ska vara fullt utbyggd under nästa år. När det gäller länets största kommun, Jönköping, väntas tjänsten vara igång i mars 2019.

Idag dag väljer 70 procent av de som skriver in sig som arbetssökande att göra det digitalt och 88 procent av de arbetssökande aktivitetsrapporterar också digitalt.