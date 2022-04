Arv och second-handförsäljning bakom insamlingsrekord

Krig och katastrofer ökar ofta människors vilja att donera pengar. Det, tillsammans med trenden med second hand, har gjort att Erikshjälpen, som har flera second handbutiker i landet, har fått in 162 miljoner kronor till sin verksamhet.

– 2021 är intäktsmässigt all time high för Erikshjälpen, det bästa året i vår historia och det känns fantastiskt, säger Daniel Grahn.

Rekordstort överskott

Under 2021 är det framför allt testamenten, gåvor från stiftelser och ett rekordstort överskott från Erikshjälpen Second Hand som sticker ut och bidrar till det totala resultatet.

– Det är många som på olika sätt är med och bär Erikshjälpen, inte minst alla privatpersoner som ger till oss varje månad.

I klippet hör du Daniel Grahn berätta om några av projekten.