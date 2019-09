Bengalolyckan i Växjö sätter nytt fokus på omdiskuterad fråga

I klippet ovan ger Sebastian Lagrell sin syn på hur problemet ska tacklas.

Pojken har under helgen undersökts av läkare som har kunnat konstatera att han inte har ådragit sig några bestående skador.

– Jag har varit i kontakt med pojkens pappa och han har inga skador. Vi har framfört att vi tycker att det är tråkigt det som har inträffat och vi har erbjudit oss att göra något så att killen ska tycka att det är kul att gå på fotboll igen.

J-Södra kommer nu att bjuda in pojken och hans familj till en match framöver.

Identifiera bengalbrännare

Lördagens händelse har återigen satt fokus på frågan om bengalbränningar på svenska fotbollsarenor.

Förutom att visitera åskådare innan de kommer in på arenan försöker J-Södra också komma åt problemet genom att försöka identifiera de som bränner bengaler via övervakningsfilm. Problemet är dock att dessa individer ofta är maskerade. Men i några fall har klubben lyckats identifiera bengalbrännare. Den som ertappas kan stängas av från arenan under 3 månader och upp till 3 år.