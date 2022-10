Bevattningsförbudet upphör i Eksjö kommun

Eksjö kommun skriver i ett pressmeddelande att bevattningsförbudet som varat i drygt två månader har haft positiv effekt. Men även om det nu upphör är grundvattennivåerna fortsatt låga i kommunen och invånarna uppmanas även i fortsättningen att vara sparsamma med sin vattenförbrukning.

Fler kommuner har hävt förbudet

Även Nässjö och Vetlanda har i veckan upphävt bevattningsförbuden.

– Då flödet i Emån har ökat och grundvattennivåerna blivit stabilare har vi inte längre behov av bevattningsförbud, säger Daniel Mattsson, affärsområdeschef för vatten och avlopp i Vetlanda kommun.

Trots att det inte har regnat några större mängder har flödena ändå kommit upp i acceptabla nivåer, vilket till stor del beror på att växtligheten inte tar lika mycket vatten längre. Dessutom uppger Vetlanda kommun att problemet inte är lika stort nu eftersom invånarna inte vattnar trädgårdarna i samma utsträckning eller fyller pooler nu på hösten.

Nu är det endast Värnamo kommun i länet som ännu inte hävt bevattningsförbudet, som infördes den 15 augusti.

Låga nivåer i länet

SMHI har ögonblicksbilder av vattenflödet i vattendrag i Sverige, jämfört med hur det såg ut under samma dag 30 år tillbaka i tiden. Stora delar av Jönköpings län är gult och rött, vilket betyder att det är vattennivåer som är under eller mycket under det normala. Och risken för torka ökar på grund av klimatförändringarna.