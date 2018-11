Biblioteket firar med VR, broderi och Bolibompabesök

Under vecka 46 fylls Gnosjö bibliotek med aktiviteter och utställningar. Bland annat kommer VR-konstnären Pernilla Belfrage visa utställningen The garden of thoughts som blandar broderi och virtual reality.

Johan Anderblad från SVT:s barnprogram Bolibompa kommer och läser böckerna om Bojan för alla barn. Han blev förra året utnämnd till Sveriges läsambassadör och arbetar för att inspirera till läsning och läsglädje.

Den lokala fotografen Sven Magnusson visar utställningen Ett bibliotek blir till, med fotografier från byggnationen av biblioteksbyggnaden 1993.

– Hela kulturnämnden var med och bar boklådor när Gnosjö bibliotek skulle öppnas 1993, berättar Sven Magnusson.