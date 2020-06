Förra sommaren drunknade en av brukarna på boendet under en utflykt och under 2017 avled två personer i kvävningsolyckor efter att ha satt mat i halsen. Under förra året blev dessutom en ur personalen knivhuggen och fick livshotande skador.

Som P4 Jönköping var först att berätta så säger Inspektionen för vård och omsorg att kompetens både hos ledning och personal brister. Om inte det är åtgärdat till augusti i år kan boendet få betala vite och i förlängningen få tillståndet indraget.