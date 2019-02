Brukare lämnades ensam på toa – assistent gick hem

Det var när brukarens gode man kom hem till brukaren som hen hittades på toaletten. Under en knapp timmes tid kom ingen personal för att hjälpa personen. Enligt IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har brukaren assistans flera timmar varje dag men under vissa tidsintervaller saknas assistans under en till tre timmar.

Enligt anmälan har den personlige assistenten hjälpt brukaren till toaletten strax innan arbetspassets slut. Nästa assistent skulle komma först två timmar senare.

Har inträffat tidigare

Enligt ett yttrande från kommunen har en liknande situation inträffat tidigare och då har avvikelsen hanterats i arbetsgruppen inom personlig assistans. Åtgärden blev då att man kom överens om att fråga brukaren om hen behövde gå på toaletten i god tid innan assistenten avslutade sitt pass, men den åtgärden kritiseras nu av IVO som menar att insatserna måste anpassas till det individuella behovet.

Enligt IVO brister även dokumentationen vilket gör insatserna svåra att bedöma.