Djurgården vände och vann mot HV71

Inte mindre än åtta Djurgårdsspelare var uttagna i landslaget som spelade Channel One Cup i Moskva.

En fantastisk upplevelse för spelarna, kan man tänka sig. Men frågan är om det är lika kul för klubblaget, när mer än en handfull spelare missar ett bra läge för såväl återhämtning som nyttig putsning av detaljer under träningarna?

Matchen mot HV71 kan möjligen sitta inne på svar på den frågan.

För med laget så gott som fulltaligt igen efter landslagsuppehållet, och med färska Tre Kronor-erfarenheter bland spelarna, var det ett Djurgården som stod för en mäktig avslutning hemma mot HV71 – trots en blek inledning av matchen.

Axelssons första

HV71 utnyttjade matchens första powerplay och fick in 1–0 redan efter fyra minuter. Hemmalaget lyckades bara få iväg fem skott i den första perioden – något som var ”under all kritik”, enligt Dick Axelsson i pausintervjun i C More.

I den andra perioden hände det desto mer när det gällde skotten, och ett av dem – från just Dick Axelsson som var tillbaka från skada – gick in i mål. Det var forwardens första mål för säsongen och betydde 1–1.

Svag trend

Men gästernas replik kom snabbt, och Djurgården fick återigen börja jaga.

– Vi kan så mycket mer än vi visar där ute, sade Dick Axelsson i C More inför den tredje perioden.

Djurgården tryckte på för kvittering i den avslutande perioden men den satt hårt inne. Med 1.25 kvar att spela tog Djurgården en timeout – som gav utdelning.

Fem sekunder senare drog Linus Hultström iväg ett stenhårt skott, upp i krysset, och Djurgården hade fixat förlängning.

Väl där var det Djurgården som fick med sig extrapoängen efter att Daniel Brodin fått in det avgörande målet.