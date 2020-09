Efter skolbranden i Skillingaryd – brandorsak fortfarande okänd

– Vi undersöker just nu möjligheten att snabbt få fram ersättningslokaler. Under tiden kommer skolledningen att lägga om schemat och då använda alla tillgängliga lokaler vilket innebär att såväl matsal, bibliotek och specialsalar kan komma att användas tills ersättningslokaler är på plats, säger Per-Erik Lorentzon, barn- och utbildningschef i Vaggeryds kommun.

Skadorna är begränsade till tre klassrum och de kommer inte att kunna användas under sanerings- och reparationsarbetet. Under tisdagen är det inga elever på skolan, men under onsdagen ska verksamheten vara igång igen.

– Det luktar mycket rök i de tre klassrummen och vi måste öppna taket när den brandskadade delen åtgärdas, säger Per-Erik Lorentzon.

Samtidigt berättar han att det mesta av brandlukten är utvädrad från skolbyggnaden.

Teknisk undersökning

Vet ni något om orsaken till branden?

– Nej, de arbetar med det just nu.

Ingen person kom till skada under branden. Polisen har inlett en förundersökning gällande mordbrand och genomför en teknisk undersökning på platsen.

– Jag är väldigt nöjd att det inte blev värre än så här, säger Lorentzon.

I klippet nedan ser du hur det såg ut under gårdagens brand.