Elev dödshotade skolpersonal i Tranås

Enligt Sveriges Radio Jönköping blev eleven upprörd och våldsam och riktade ilskan mot en kvinnliga lärare. Han gick skrikandes emot kvinnan och uppfattades så hotfull, att en kollega till den kvinnliga läraren kände sig tvungen att gå emellan.

När läraren tog sig runt ett pingisbord slet eleven sönder bordet och lärarens kollega fick hålla fast eleven mot en vägg. Under tiden flydde den kvinnliga läraren in på en toalett, där hon låste in sig.

Händelsen utreds av arbetsmiljöverket och ses som ett allvarligt tillbud.