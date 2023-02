Larmet kom in vid 20.22 under fredagskvällen. Polis, räddningstjänst och ambulans beordrades till plasten. Även rökdykare kallades in.

– Räddningstjänsten håller på att jobba på platsen, och en person har förts till sjukhus med ambulans, säger en operatör på SOS-alarm.

Enligt P4 Jönköping ska branden nu vara släckt. Det ska heller inte finnas någon spridningsrisk till närliggande byggnader.