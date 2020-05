Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Regionen kör kontinuerligt utbildningar för personal som ska jobba extra i vården på grund av coronakrisen. Foto: Kristin Renulf/SVT

Extrapersonalen viktig för vården under coronakrisen

Under coronakrisen har Region Jönköping försökt knyta upp extrapersonal som kan jobba i vården om behov uppstår. Just nu finns cirka 1 400 avtal.

– Av dessa är 400-500 sådana som vi kan räkna av just nu, säger Sven Fägerskjöld, tf HR-direktör.

Under coronakrisen är det många med tidigare vårderfarenhet, som nu inte jobbar i vården, som har hört av sig om att jobba extra. Totalt har Region Jönköping just nu runt 1 400 personer på så kallade intermittentavtal, i vardagligt tal kallat tim- eller behovsanställning. ”Ordinarie personal ska få semester” Det innebär att de kan få frågan om att jobba när arbetsgivaren har behov, men att de alltid har rätt att tacka nej. – Vi jobbar intensivt med att knyta till oss så många som möjligt. Vi gör det också med siktet inställt på att klara verksamheten i sommar och att vår ordinarie personal ska få semester, säger Sven Fägerskjöld. Sven Fägerskjöld, tf HR-direktör i region Jönköping. Foto: Gustav Söderström/SVT Är det tillräckligt många som ni har fått in på denna typ av avtal i regionen? – Det är klart att man alltid vill ha så mycket personal som möjligt att tillgå, men jag skulle säga att det är rimligt många. Svårt att räkna med att vi skulle kunna ha så många fler på den här typen av avtal. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!