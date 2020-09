Får sänkt straff efter vansinnesfärden i Habo

Mannen dömdes i juli i Jönköpings tingsrätt till tre års fängelse för grov skadegörelse, grovt olaga hot, grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel med mera. Men i hovrättens dom som avkunnades på onsdagen får han sänkt straff till två år och tre månaders fängelse.

Det var en natt i slutet av april som mannen tog sig in på en gård utanför Habo och där stal en hjullastare. Han körde med hög fart från gården och var då nära att köra på gårdsägaren. Därefter fortsatte mannen sin färd in mot centrala Habo. Där välte han en bil och därefter kördes hjullastaren in i ett bostadshus och garage.

Sedan fordonet fastnat i garaget sprang mannen från platsen och tog sig in i ett bostadshus där han hotade den boende med kniv och krävde att få nycklarna till en bil.

Stoppades efter en biljakt

Polisen kunde följa efter mannen och stoppade honom efter en kortare biljakt. Mannen har erkänt gärningarna. Han har uppgett att han var narkotikapåverkad och att hans fokus hade varit att få tag på en bättre bil.

Jönköpings tingsrätt dömde mannen till elva av de tolv brott han var åtalad för. Samma sak kommer hovrätten fram till. Bland annat handlar det om grovt olaga hot, grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel, olovlig körning, och grovt rattfylleri.

Nedan berättar boende om den dramatiska natten.