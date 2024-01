Färjan till Bolmsö fastfrusen

Färjan ligger just nu fastfrusen i hamnen på Bolmsö. Även förra veckan fick rederiet ställa in trafiken under en dag på grund av isen.

– Vi väntar på att få hit en grävmaskin som vi behöver för att krossa och få bort isen, säger Gustav Karlsson, distriktschef på färjerederiet på Trafikverket.

Satt in extra resurser

Enligt Gustav Karlsson har Trafikverket satt in extra resurser sedan färjan fastnade sist.

– Vi arbetade under nätterna för att säkerställa att is inte byggs upp under färjan, men med de förhållanden vi haft i natt så har isen flyttat på sig och gjort det omöjligt för oss att hålla rännan öppen.

I klippet ser du den fastfrusna bilfärjan.