Färre döda i trafiken på länets vägar

Det är Transportstyrelsen som sammanställt siffrorna för olyckor i trafiken som rapporterats till polisen. Första halvåret i fjol var det enligt Transportstyrelsens siffror inte en enda person som dog på länets vägar, men under andra halvåret skedde ett antal dödsolyckor och totalt omkom tio personer i trafiken under 2019 i länet. Det kan jämföras med 17 döda på vägarna under 2018.

Och förra året blev ett rekordår i positiv bemärkelse när det gäller dödsfall i trafiken i hela landet. 2018 omkom 324 personer i Sverige och 2019 sjönk siffran till 223 personer, vilket är den lägsta siffran sedan mätningarna inleddes i början av 50-talet.

-Det är glädjande och en väldigt positiv utveckling. Samtidigt är det ju faktiskt 223 personer som omkommit i trafiken. Vi vill heller inte dra alltför stora insatser av enskilda år, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för Transportstyrelsen till TT.

Analysen av olyckorna i landet i stort visar att det är personbilsolyckor som minskat mest, framförallt singelolyckor som jämfört med perioden 2014–18 minskade med 32 procent. Även olyckor där motorcyklar var involverade minskade med nästan en tredjedel jämfört med samma tidsperiod.