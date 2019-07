Flera fordon i kollision på E4

Larmet till SOS kom in 17:53. Enligt det första larmet ska flera fordon ha kört in i varandra, men det visade det sig sedan handla om en bil som fått punktering och kört in i vajerräcket.

Bärgare var vid 18:30 på väg till platsen. Först vid 19-tiden räknar trafikverket med att trafiken flyter på som vanligt igen.

– Ingen person har blivit skadad, säger räddningstjänstens inre befäl i Jönköping.

Flera olyckor i länet

Även på riksväg 31/40/47 inträffade en olycka strax utanför Forserum, i höjd med Tryggarp, 17:32 på torsdagen.

Enligt polisen ska föraren av en personbil även här kört in i vajerräcket i samband med en punktering. Inga personskador rapporteras.

Kökrock i Gnosjö kommun

Vid 17-tiden inträffade en kökrock på länsväg 151 i Hillerstorp utanför Gnosjö. Enligt polisen skedde olyckan när en personbil blev påkörd bakifrån.

Två personer har fått föras till sjukhus, men ingen ska vara allvarligt skadad.