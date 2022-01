Flera hundra fortfarande strömlösa i länet

– Vi har tagit in extra resurser från andra områden för att så snabbt som möjligt kunna få tillbaka strömmen till alla våra kunder. Allt annat arbete är pausat tillsvidare, säger Peter Hjalmar, regionchef Syd.

Tar hjälp av helikoptrar

Eon kommer under dagen att flyga med helikoptrar över de drabbade områdena för att besiktiga skadorna efter gårdagens kraftiga blåst. Elbolaget kommer även att få in en grip under dagen för att kunna plocka nedfallna träd från luften, vilket Peter Hjalmar menar kommer underlätta arbetet mycket.

– För dem som fortsatt är utan el idag så handlar det om så pass stora skador på elnätet att vi kommer att behöva bygga nytt, men jag hoppas verkligen att alla ska få tillbaka sin el under dagen, säger Peter Hjalmar.

Ängs skola var en av de som drabbades av strömavbrott efter gårdagens oväder, hör rektor Johan Wirsén i klippet nedan: