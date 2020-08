Flera inbrott i villor och ett gatukök – en man gripen

Under natten och söndagsmorgonen fick polisen in larm om totalt fyra inbrott i Jönköping; tre villor i Vätterslund och ett gatukök i centrala Jönköping. Under det första inbrottet blev de boende vittne till händelsen.

– En okänd man hade klivit in genom ytterdörren som stod olåst. När boende såg honom lämnade han direkt bostaden. Troligtvis har mannen inte fått med sig något från villan, säger polisens presstalesperson Åsa Willsund.



Inom kort fick polisen in liknande larm från ytterligare två villor i samma område. En man med samma signalement hade tagit sig in i deras villor. I en villa hade gärningsmannen tagit en mobiltelefon.

Greps vid gatuköket

Senare på morgonen, runt halv fem, larmades polisen till ett gatukök efter att en man hade krossat en fönsterruta och tagit sig in.

När polispatrullen kom till platsen försökte mannen springa därifrån, men kunde gripas. Mannen, som är i 25-årsåldern, misstänks för grov stöld och försök till stöld genom inbrott.

– Hans utseende stämmer överens med de tidigare händelserna och vi misstänker att det är han som har utfört stölderna i villorna.

Mannen kommer att förhöras och en åklagare beslutar sedan om han ska anhållas eller släppas. Han har sedan tidigare flera domar på sig för stöldbrott.