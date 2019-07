Flertalet brandmän har arbetat med kraftiga branden under natten

Fleratalet brandmän har under natten arbetat med eftersläckningsarbetet på den återvinningscentral i Jönköping som började brinna under lördagen. Enligt befäl på plats ska det tidigt under söndagsförmiddagen inte vara helt släckt ännu.

Det var strax efter klockan 14 på lördagen som SOS fick larm om en brand på JRAB:s avfallsanläggning bakom Ica Maxi i Jönköping. – Det har varit en resurskrävande insats med 30 man på plats, säger Andreas Melin, ansvarigt befäl på platsen dagen efter. Finns fortfarande glödhärdar Vid nio- tiden på söndagen meddelar räddningstjänsten att det finns fem brandmän kvar på platsen. Även personer från återvinningscentralen ska vara på plats och hjälpa till. – Vi har fortfarande lite glödhärdar kvar, menar Melin. Röken ska ha minskat men VMA-meddelandet som utfärdades under lördagen gäller fortfarande. Dela Dela

