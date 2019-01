Förare körde in i flera fordon – smet från olycksplatsen

Vid 17-tiden på onsdagen fick polisen in ett samtal om att ett fordon körde vingligt på väg 27/47. Den som kontaktade polisen beskrev hur mannens fordon körde in i ett annat fordon så att backspeglarna gick sönder. Föraren körde sedan in på en parkeringsplats och backade då in i ett annat fordon, skriver polisen på sin sajt.

Tog mannens körkort på platsen

Enligt polisen är mannen som är i 70-årsåldern nu misstänkt för vårdslöshet i trafik samt smitning från trafikolycka. Polisen omhändertog mannens körkort på platsen.