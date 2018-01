Förintelsens offer hedras i Jönköping

Koncentrationslägret Auschwitz I upprättades 1940 vid den polska staden Oswiecim (Auschwitz på tyska). Året därpå upprättades ytterligare ett lägerområde tre kilometer bort. Det kallades Auschwitz II eller Birkenau, som är det tyska namnet på staden Brzezinka. Detta blev det största lägerområdet. Det fanns även ett Auschwitz III eller Monowitz. Detta läger hörde samman med en industri där en tysk kemikoncern tillverkade syntetisk olja och gummi med koncentrationslägerfångar som arbetskraft.

Från och med 1942 blev Auschwitz-Birkenau centrum för utrotningen av Europas judar. Omkring 200.000 judar deporterades under 1942 till lägret, omkring 270.000 under 1943 och över 600.000 under 1944. Vissa perioder anlände godståg fullastade med judar så gott som dagligen. Ibland kom flera tåg per dag. Mer än 80 procent av alla judar som kom till Auschwitz-Birkenau blev aldrig inregistrerade i lägret, utan fördes direkt till gaskamrarna.

Källa: Forum för levande historia/Kulturdepartementet.