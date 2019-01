Förlust för HV71 mot derbyrivalen

Amerikanska forwarden Broc Little spelade tre säsonger i Linköping 2014–2017 innan han i fjol drog i väg ett år till schweiziska Bern. Då värvade LHC kanadensiska centern Derek Roy, som svarat för 524 poäng på 738 NHL-matcher. Med målkungen Little tillbaka i klubben den här säsongen sattes han ihop i samma kedja som assistgeniet Roy – och det sade klick nästan direkt.

– Vissa spelare känner man direkt om man passar bra ihop med och hittar varandra på isen. Och så är det verkligen med Broc. Han jobbar hårt och rör sig bra, så han är lätt att spela med, säger Roy.

Heta nordamerikaner

Eftersom Roy var skadad på försäsongen och Little under två månader på hösten dröjde det till bortamötet med Skellefteå den 19 december innan de fick chansen tillsammans i förstakedjan. Det tog ett par omgångar för Little att få tillbaka formen igen, men nu har han öst i fem mål de tre senaste matcherna.

Mot HV71 klev duon fram som hjältar och ordnade bonuspoängen fram till 4–3 efter förlängning. Först passade Roy fram till Littles kvittering till 3–3 i slutet av den andra perioden och sedan till avgörande 4–3.

– Det kändes väldigt bra för egen del i dag. Jag hade bra fart på skridskorna och det kunde ju ha blivit ett mål också om inte deras målvakt (Jonas Gunnarsson) svarade för en härlig räddning, säger Roy.

Den 35-årige centern är därmed uppe i totalt 25 poäng: fyra mål och 21 assists. Kontraktet går ut i vår, men han är öppen för att stanna.

– Både jag och min familj trivs jättebra i Linköping. Vi får se vad som händer framöver. Nu tänker jag bara på den här säsongen och vi ska försöka att nå längre än till kvartsfinalen senast. Helst av allt vill man ju förstås gå hela vägen.

Mardrömsmotståndare

HV71 hade fyra raka segrar i SHL, men mot derbyrivalen gick det som det oftast har gjort de senaste åren. Vinsten var Linköpings tredje raka mot smålänningarna den här säsongen, och femte raka sedan i våras. Dessutom har klubben tio raka segrar i Jönköping.

– Vi älskar att möta HV, det är så mycket känslor mellan lagen. Och nu var det otroligt kul att spela inför en full arena för andra hemmamatchen i rad. Stämningen gör att man höjer sig, säger Derek Roy.

Gästerna ledde med både 2–1 och 3–2 – men det räckte inte den här gången heller.

– Tyvärr drar vi på oss för många utvisningar, som till slut blir kostsamma. Annars var det en jämn match och rättvist med oavgjort vid ordinarie tid, säger assisterande tränaren Nicklas Rahm.