Vattennivåerna i Emån fortsätter att sjunka

Men för att klara det akuta läget så har en del restriktioner införts. Just nu är det enbart den verksamhet som har tillstånd för att ta vatten ur ån som får göra det. Även de som har tillstånd uppmanas att hushålla med vatten och bevattning får i nuläget endast ske nattetid då vattenförlusterna är mindre.

– Det är ju vattendomarna som reglerar detta och de är ju olika för olika verksamheter, säger Gustav Enander.

I Kalmar län upptäckte dock Kustbevakningen fem verksamheter som vattnade under dagtid när de flög över Emån i förra veckan för att kontrollera området. Länsstyrelsen i Kalmar kommer nu att försöka ta reda på vilka verksamheter som det gäller och kontakta dem för att informera om vikten av att begränsa vattenuttaget just nu.

Gustav Enander, enhetschef på naturavdelningen vid Länsstyrelsen Jönköping.

Länsstyrelsen har också fler verktyg att ta till.

– Vi kan ju också gå fram med föreläggande och förbud om det skulle behövas, säger Gustav Enander.

Balansera på en knivsegg

Under dagens presskonferens berättade vattenhandläggare Måns Lindell på länsstyrelsen i Jönköping att läget just nu är som att balansera på en knivsegg.

– Det handlar om att balansera naturintressen med vattenuttag för olika verksamheter, förklarade han.

Med många somrar med torka finns risken att naturvärden går förlorade. Tidigare har man talat om flodpärlmusslan som hotas om vattendrag torkar ut.

– Där har man sett att den kan gräva ner sig i dyn och klara en torr sommar, men blir det flera år på raken med torka riskerar den att försvinna, förklarade han på dagens presskonferens.

Grundvattennivåerna är just nu under eller mycket under det normala i hela Småland, både i små och stora vattenmagasin.