Fyra anhållna för stölden av 180 surfplattor på Sävsjöskola

Det var vid 14-tiden i söndags som polisen larmades till skolan. Via en stege hade gärningsmännen tagit sig in i skollokalerna och där stulit ett stort antal surfplattor och datorer. Under måndagen spärrade polisen av delar av skolan för att göra en teknisk undersökning.

Sedan i tisdags sitter fyra män, två i 30-årsåldern och två i 35-årsåldern, anhållna som misstänkta för stölden.

– De är misstänkta för grov stöld, säger Monica Bergström, presstalesperson vid polisen.

Hon hade på torsdagskvällen inga uppgifter om stöldgodset från kuppen på Hägneskolan kommit till rätta. Utredningen leds av åklagare som senast på fredag ska ha begärt de misstänkta häktade.