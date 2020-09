I klippet hör du en av de sköterskor som sagt upp sig.

– Det är både tråkigt och kännbart för oss. Vi måste ut och rekrytera sjuksköterskor och det är inte så lätt i dessa tider, säger Martin Holmer, verksamhetschef Op/IVA på Ryhov.

Hyrsköterskor tas in

IVA på Ryhov har tagit in två hyrsjuksköterskor på grund av pandemin. Uppsägningarna gör att de kan behöva ta in fler hyrsjuksköterskor under hösten.

På IVA på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping arbetar totalt 80 sjuksköterskor.