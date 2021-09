Delar av Göteborgsbacken stängs av under vägarbete

Göteborgsbacken i riktning mot Jönköping kommer att stängas av delvis under kommande tre veckor från och med söndag för vägarbete. Arbetet görs för att öka trafiksäkerheten enligt Trafikverket, vilket kommer göra att ett körfält blir avstängt under tiden. Det är trafiken mot Jönköping som blir påverkad av det avstängda körfältet samt sänkt hastighet under perioden.