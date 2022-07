Gräsbrand utanför Tenhult

Det var personal från ett bevakningsbolag som upptäckte branden tidigt på tisdagsmorgonen. Räddningsstyrkor från Tenhult, Jönköping och Huskvarna larmades till plasten och arbetar just nu med att släcka branden som uppskattas vara trettio gånger fem meter stor.

Det är oklart hur branden startade men det ska inte vara någon spridningsrisk.

Enligt SOS Alarm kommer räddningstjänsten få arbeta med släckning under större delen av tisdagen eftersom det krävs mycket vatten för att släcka rishögen.

Risk för skogsbrand

Just nu är det mycket torrt i skog och mark. Enligt SMHI är brandrisken stor i större delen av Götaland och Svealand och under onsdagen och torsdagen ökar den när varmare väder drar in över Jönköpings län. Det är just nu inget eldningsförbud i länet.