Hallbybollen i full gång

Under helgen är barn och ungdomar samlade i Jönköpingstrakten för att delta i Hallbybollen som invigdes under fredagen och håller på till söndag kväll. Det är 24:e året som cupen hålls och den fortsätter att växa år för år. I år är det 25 lag fler än förra året. Hallbybollen har blivit en tradition för många klubbar mitt under handbollssäsongen och 388 lag kommer att göra upp om titeln som bästa handbollslag 2019.

– Det är en ganska stor spridning på lag som deltar och det kommer lag från Åhus och Ludvika exempelvis, det är även många lag från Stockholm och Göteborg så det är en stor blandning, berättar Astrid Laurin som är ideellt engagerad i Hallbybollens cupteam.

Ideella krafter

Speltid i samtliga klasser är 1 x 25 minuter och några av hallarna som matcherna spelas i är Elmia och Campus Arena. A-finalerna för de äldsta klasserna äger rum i Arenan i Idrottshuset i Jönköping.

Det är en ideell grupp på fem personer som gör cupen möjlig med hjälp av seniorspelare och ledare till dessa lag samt föräldrar till ungdomsspelarna som hjälper till i sekretariat med golvläggning och matservering, ställer upp som hall- och skolvärdar med mera.

– Vi lägger ner många timmar på förberedelser, men det är fantastiskt roligt, säger Astrid Laurin.