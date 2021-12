Halt väglag på många vägar i länet

Det har fallit en hel del snö runt om i länet under natten. På flera platser har snön yrt över vägarna och vägbanorna är på sina håll hala.

Vid trafikplatsen vid norra Eksjö gled en bil i diket vid 06.30-tiden.

– Det var fyra personer i bilen, men ingen har behövt åka till sjukhus, berättade ledningsoperatören vid SOS Alarm.

Flera avåkningar i halkan

Enligt P4 Jönköpings trafikradio har det varit några avvåkningar i det hala väglaget under morgonen, och trafiktanter som ger sig ut på vägarna uppmanas att hålla avstånd och köra försiktigt.

Ett lastbilssläp hamnade i diket på väg 26/27 nordväst om Mullsjö efter att ha kört på en älg sent på torsdagskvällen. Bärgningen av släpet ska enligt prognosen från Trafikverket vara avklarat vid 08.15 på julaftonen, under tiden har trafiken letts om via Mullsjö.

Ingen person ska ha kommit till skada vid olyckan.