Här är vårdyrkena som koalitionen vill satsa extra på

– Vi vill lägga 50 miljoner kronor till, totalt blir det alltså 150 miljoner kronor, säger regionrådet Rachel De Basso (S).

Det var på en presskonferens under torsdagen som den styrande koalitionen presenterade budgeten för regionstyrelsens ansvarsområden, som bland annat innefattar medarbetarfrågor.

50 miljoner kronor per år

Under 2020 lades 50 miljoner kronor extra på de utpekade yrkesgrupperna i vården och 2021 är summan lika stor. Nu vill den styrande koalitionen att satsningen fortsätter även under 2022 med ytterligare 50 miljoner kronor i lönepåslag. Under hösten ska regionfullmäktige ta ställning till förslaget.

I klippet ovan berättar Rachel De Basso vilka yrkeskategorier de vill satsa extra på.