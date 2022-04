Här pantas det mest i Jönköpings län

I länet ligger den totala ökningen på 8,9 procent. Det motsvarar 6 miljoner förpackningar. I Värnamo kommun ökade pantingen under förra året allra mest med över 11,9 procent.

Men de kommuner där invånarna är bäst på att panta är Mullsjö och Tranås. Där pantades 262 förpackningar per person. I botten hamnar Habo kommun med 117 pantade förpackningar per person under 2021.

Storpantar-automater och miljötänk

En viktig anledning till den ökade pantningen är enligt Returpack, tillgången på storpantar-automater, där hela säckar med dryckesförpackningar pantas samtidigt och maskinen sköter sorteringen. Andra orsaker uppges vara svenskarnas höga förtroende för pantsystemet och drivkraften av att göra något bra för miljön.

Sett till hela Jönköpings län pantades i snitt 217 artiklar per person förra året. Det gör att länet hamnar på en 17:e plats jämfört med övriga län. I topp hamnar Värmlands län med 335 pantade artiklar per person.