Hårt pressad ekonomi för Jönköpings Södra i coronans spår

Rubrikerna om Jönköpingsföreningens dåliga ekonomi har varit många i såväl lokal samt nationell press under det senaste året. När SVT möter Mats Tidstrand säger han att kraftiga sparåtgärder i kombination med hjälp från flera olika håll har gjort att J-Södra ändå ser ut att klara situationen. Men orosmolnen är ändå påtagliga.

– Ser vi inte inför nästa år att vi har ett besked som innebär att vi får återgå till någon form av normalt läge så kommer det att vara fortsatt stentufft för klubben, säger Tidstrand.

Ytterligare skulder hos Kronofogden

I december förra året hade föreningen en skuld på ungefär en miljon som hamnat hos Kronofogden, som senare betalades in. Så sent som för några veckor sedan hade J-Södra åter en skuld hos fogden. Det handlade om ungefär 260 000 kronor, men den summan betalades in omgående.

– Problemet är att har du varit där en gång så påminner inte skatteverket dig, utan de skickar det omgående till Kronofogden.

Tillbakavisar rykten

Klubben har fått ta fram den stora osthyveln för att skära ner på utgifterna. Men Mats Tidstrand tillbakavisar rykten om att uppsägningen av till exempel före detta sportchefen Kujtim Bala beror på den grundliga kostnadsjakten.

Vad innebär er ansträngda ekonomi för möjligheten att behålla eller köpa in vassa spelare?

– Generellt sett är det så att vi måste anpassa oss till det nya läget som råder. Även om vi hoppas på att det släpps på publik till nästa år så kan inte vi utgå från att vi kommer tillbaka till nivåer av sponsorintäkter som var innan den här krisen. Men det tror vi i stort gäller de flesta klubbar, och utifrån det perspektivet blir det ett rättvist konkurrensläge. Några risker ur ett ekonomiskt perspektiv framåt finns det inte utrymme för.

I klippet hör du Tidstrand berätta mer om klubbens bräckliga ekonomi.