Hjälpsändning från länet framme i Ukraina

– Det har varit ganska intensivt, åkaren har behövt ordna med en del extra dokument, säger Jörgen Ruther, som är verksamhetsledare på Sam-hjälp i Jönköping.

Föraren körde lasten via Polen och det tog alltså ett par dagar vid gränsen där innan han fick tillåtelse att komma in i Ukraina. Men natten till onsdagen kunde han köra in i landet och idag var lasten framme i Berdyciv.

Det är en pingstförsamling i Berdyciv som samarbetar med Sam-hjälp som tagit emot lasten och de ska nu använda materialet till bland annat internflyktingar. Det är kläder, lakan, mat och hygienartiklar med mera som skänkts till hjälporganisationen.

Är förberedda

– Det är mest kvinnor och barn som passerar förbi där och får hjälp och natthärbärge. Sedan fortsätter de ofta västerut, säger Jörgen Ruther.

Han berättar att läget är lugnt i Berdyciv för tillfället. Dock förbereder man för att försvara sig genom att sätta upp vägspärrar.

Fler sändningar på gång

Sam-hjälp skickar en ny hjälpsändning redan på fredag, till Rumänien.

– Det är i närheten av den moldaviska och ukrainska gränsen. Det är bland annat medicin, säger Jörgen Ruther.

Nästa vecka planeras en hjälpsändning till Polen, det är oklart om den ska köras in i landet eller bli kvar vid gränsen för att bistå flyktingar.

Den ukrainske föraren Andrey Kolivoskha kommer att stanna kvar i Ukraina. Enligt Jörgen Ruther vill han ställa sig till förfogande för att försvara sitt land, även om han inte är en miiltär.