Klockan halv elva skrinnade HV-spelarna in på isen under applåder från de hundratals supportrar som tillfälligt lämnat sommarvärmen. Under en dryg timmes tid fick publiken se olika övningar, där en straffläggning avslutade.

På isen fanns en rad nya spelare, däribland återvändaren Simon Önerud. HV71 spelar sin första träningsmatch om en och en halv vecka innan serien drar igång en månad senare.

