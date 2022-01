HV71 har gjort klart med två nya spelare

– Jag vill hjälpa laget att vinna och bidra med både fart i spelet och förhoppningsvis också en del poäng. Det ska bli kul att ansluta till laget och ser fram emot att träffa alla imorgon, säger Myles Powell i ett pressmeddelande från HV71.

Powell är noterad för 20 poäng på 22 matcher i Västervik. Nu blir HV71 ny klubbadress för den kanadensiska forwarden. Han ansluter till Jönköping under söndagen och finns med när laget tränar under måndagen.



Powell har tidigare både spelat collegehockey och AHL i Nordamerika.



– I Myles får vi en väldigt skicklig forward som kan användas i flera olika matchsituationer och både som ytterforward och center. Han har imponerat stort på mig under säsongen i Västervik och jag ser fram emot att se vad han kan uträtta hos oss, säger HV71:s sportchef Johan Hult.

Ny back

Under lördagen blev det även klart med 25-årige Andreas Söderberg. Han har ett ursprung i Skellefteå och rutin både från SHL och allsvenskan. I år är han noterad för elva poäng på 33 matcher i Almtuna.



– Jag tror jag kan bidra med ett stabilt och tufft spel från min backplats, säger Andreas Söderberg.

Samtidigt står det klart att Marcus Karlström går den omvända vägen och lämnar HV71 för en återkomst i Uppsala-klubben.



– Detta känns som en bra lösning för alla parter. Marcus behöver mer speltid än vad vi just nu kan erbjuda samtidigt som vi känner att vi behöver förstärka med den backtypen som Andreas representerar. I honom kommer vi att få en stark och fysisk back som är jobbig att möta för motståndarna, säger Johan Hult.

Både Andreas Söderberg och Myles Powell har kontrakt med HV71 säsongen ut.