HV71 lånar in ännu en Thörnberg

Med flera spelare på skadelistan, och ytterligare några iväg för att spela junior-VM väljer HV71 att låna in Jesper Thörnberg från Norrahammarsklubben HC Dalen. Tidigare har hans storebror Martin lånats in på liknande sätt under några matcher.

– Vi är tacksamma mot HC Dalen att vi kan låna Jesper denna veckan. Jesper är en spelare med härlig inställning och en pålitlig poänggörare och det ska bli spännande att se vad han kan göra i HV71, säger Johan Hult, sportchef i HV71 i ett pressemeddelande.

Jesper Thörnberg tränar med HV71 på tisdagen och kommer att spela med laget i veckans matcher mot Mora, Tingsryd och Almtuna.

– Det ska bli jättekul att dra på sig HV-tröjan igen och jag ser fram emot att komma till Husqvarna Garden och träffa killarna imorgon, säger Jesper Thörnberg.

Denna säsongen har han svarat för 26 poäng (12+14) på 20 matcher i hockeyettan. Han har tidigare spelat ungdomshockey i HV71 och har även gjort ett par säsonger i herrlaget.